Вышел дебютный трейлер фентези-хоррора «Я видел свет телевизора»

В сети появился дебютный трейлер фэнтези-хоррора «Я видел свет телевизора» cо звездой фильма «Покемон. Детектив Пикачу» Джастисом Смитом. Об этом сообщает Film.ru.

© Кадр из фильма «Я видел свет телевизора», 2024

Фильм рассказывает о двух подростках, которые сближаются на фоне любви к телевизионному шоу. Когда передача пропадает из эфира, в жизни ребят начинают происходить странные, даже пугающие вещи.

Режиссерское кресло проекта заняла Джейн Шенбурн, ранее снявшая картину «Мы все идем на всемирную выставку». Она же написала сценарий.