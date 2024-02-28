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Вышел дебютный трейлер фентези-хоррора «Я видел свет телевизора»

В сети появился дебютный трейлер фэнтези-хоррора «Я видел свет телевизора» cо звездой фильма «Покемон. Детектив Пикачу» Джастисом Смитом. Об этом сообщает Film.ru.

Вышел дебютный трейлер фентези-хоррора «Я видел свет телевизора»
© Кадр из фильма «Я видел свет телевизора», 2024

Фильм рассказывает о двух подростках, которые сближаются на фоне любви к телевизионному шоу. Когда передача пропадает из эфира, в жизни ребят начинают происходить странные, даже пугающие вещи.

Режиссерское кресло проекта заняла Джейн Шенбурн, ранее снявшая картину «Мы все идем на всемирную выставку». Она же написала сценарий.

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Главные роли в проекте исполнили Джастис Смит ( «Покемон. Детектив Пикачу», «Подземеля и драконы: Честь среди воров», «Мир Юрского периода 2») и Бриджетт Ланди-Пейн («Скандал», «Короче»).

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