Вышел дебютный трейлер фентези-хоррора «Я видел свет телевизора»
В сети появился дебютный трейлер фэнтези-хоррора «Я видел свет телевизора» cо звездой фильма «Покемон. Детектив Пикачу» Джастисом Смитом. Об этом сообщает Film.ru.
Фильм рассказывает о двух подростках, которые сближаются на фоне любви к телевизионному шоу. Когда передача пропадает из эфира, в жизни ребят начинают происходить странные, даже пугающие вещи.
Режиссерское кресло проекта заняла Джейн Шенбурн, ранее снявшая картину «Мы все идем на всемирную выставку». Она же написала сценарий.
Главные роли в проекте исполнили Джастис Смит ( «Покемон. Детектив Пикачу», «Подземеля и драконы: Честь среди воров», «Мир Юрского периода 2») и Бриджетт Ланди-Пейн («Скандал», «Короче»).
Ранее «Рамблер» писал о том, почему в РФ запретили сериал с дочерью Михалкова.