Ник Офферман и Бетти Гилпин появятся в сериале от создателей «Игры престолов»

Ник Офферман и Бетти Гилпин присоединились к касту нового сериала от создателей «Игры престолов»
Ник Офферман и Бетти Гилпин присоединились к актерскому составу многосерийной исторической драмы "Смерть от молнии", за производство которой отвечают создатели культовой "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
В основу сюжета сериала лег роман американской писательницы Кэндис Миллард под названием "Судьба республики". Он рассказывает о жизни 20-го президента США Джеймса Абрама Гарфилда.
Главную роль в киноленте исполнит Мэтью Макфейден ("Наследники", "Гордость и предубеждение", "Столпы Земли", "Последнее королевство").
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что фильм ужасов "Беспощадный" со звездой "Алиениста" Дакотой Фаннинг выйдет в следующем году.
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