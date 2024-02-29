Киллиан Мерфи съел «много сыра», чтобы снять напряжение после съемок «Оппенгеймера»
Киллиан Мерфи необычным образом отпраздновал завершение работы над "Оппенгеймером". Каким именно, сообщает издание People.
В преддверии "Оскара" исполнители главных ролей встретились, чтобы поделиться своими впечатлениями от съемок фильма и отдельными забавными фактами об этом процессе. Мерфи, например, признался, что "съел много сыра" сразу же после окончания съемок.
Неудивительно, что актер решил снять стресс после завершения участия в столь масштабном проекте именно таким образом. Как ранее выяснилось, он питает слабость к данному молочному продукту и нередко вдоволь наедался им в период забастовки SAG-AFTRA, которая длилась почти четыре месяца.
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