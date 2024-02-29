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Киллиан Мерфи съел «много сыра», чтобы снять напряжение после съемок «Оппенгеймера»

Киллиан Мерфи необычным образом отпраздновал завершение работы над "Оппенгеймером". Каким именно, сообщает издание People.

Мерфи съел «много сыра», чтобы снять напряжение после съемок «Оппенгеймера»
© Кадр из видео

В преддверии "Оскара" исполнители главных ролей встретились, чтобы поделиться своими впечатлениями от съемок фильма и отдельными забавными фактами об этом процессе. Мерфи, например, признался, что "съел много сыра" сразу же после окончания съемок.

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Неудивительно, что актер решил снять стресс после завершения участия в столь масштабном проекте именно таким образом. Как ранее выяснилось, он питает слабость к данному молочному продукту и нередко вдоволь наедался им в период забастовки SAG-AFTRA, которая длилась почти четыре месяца.

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