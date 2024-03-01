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«Стало настоящей неожиданностью». Хейден Кристенсен не рассчитывал заполучить роль в «Звездных войнах»

Хейден Кристенсен был шокирован, когда узнал, что получил роль в культовых "Звездных войнах". Об этом сообщает издание Variety.

«Не было шансов». Кристенсен не рассчитывал заполучить роль в «Звездных войнах»
© Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов"

Кастинг на перевоплощение в молодого Энакина Скайуокера проходил в том числе уже построивший к тому моменту завидную карьеру Леонардо Ди Каприо. Когда Кристенсену стало это известно, он потерял всякую надежду заполучить роль Дарта Вейдера – с таким конкурентом невозможно соперничать.

"Я услышал, что они встречались с Леонардо и рядом других актеров. Это известие только подтвердило мою мысль о том, что роль достанется не мне. На протяжении всего процесса прослушивания я с первого дня говорил себе, что не получу эту роль. На это просто не было шансов".

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Сейчас актер рад тому, как все вышло – информация о пробах звезды "Титаника" в результате скорее полностью расслабила его, нежели напрягла.

"И я думаю, что это, вероятно, мне очень помогло, потому что во многих отношениях это попросту освободило меня. Поэтому для меня стало настоящей неожиданностью, когда я получил роль".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что премьера триллера "Наблюдатели" с Дакотой Фэннинг отложена на неделю.

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