«Не было шансов». Кристенсен не рассчитывал заполучить роль в «Звездных войнах»

"Я услышал, что они встречались с Леонардо и рядом других актеров. Это известие только подтвердило мою мысль о том, что роль достанется не мне. На протяжении всего процесса прослушивания я с первого дня говорил себе, что не получу эту роль. На это просто не было шансов".