Премьера триллера "Наблюдатели" с Дакотой Фэннинг отложена на неделю
Трейлер к фильму-триллеру «Наблюдатели» с Дакотой Фэннинг появился ранее на этой неделе с заявленной датой выхода 7 июня 2024 года.
Однако теперь, как сообщают СМИ, премьеру перенесли на неделю.
«В фильме рассказывается о Мине, 28-летней художнице, которая застряла в огромном диком лесу на западе Ирландии. Когда Мина находит убежище, она неосознанно оказывается в ловушке рядом с тремя незнакомцами, за которыми каждую ночь наблюдают и преследуют загадочные существа. Вы их не видите, но они видят все», — говорится в описании к фильму.
Вместе с Фэннинг в фильме снимались Джорджина Кэмпбелл , Оливер Финнеган и Олуэн Фуэре.
Ранее мы писали о триллере, который смотрится на одном дыхании.
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