Премьера триллера "Наблюдатели" с Дакотой Фэннинг отложена на неделю

«В фильме рассказывается о Мине, 28-летней художнице, которая застряла в огромном диком лесу на западе Ирландии. Когда Мина находит убежище, она неосознанно оказывается в ловушке рядом с тремя незнакомцами, за которыми каждую ночь наблюдают и преследуют загадочные существа. Вы их не видите, но они видят все», — говорится в описании к фильму.