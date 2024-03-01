Юрий Назаров озвучил размер своей пенсии
Юрий Назаров получает "очень хорошую пенсию", на которую ему "грех жаловаться". Слова народного артиста Российской Федерации приводят "Аргументы и Факты".
В общей сложности, с учетом всех доплат, пенсия звезды фильмов "Андрей Рублев", "Земля Санникова", "Зеркало" и многих других культовых советских кинокартин составляет 60 000 рублей.
"У меня основная часть пенсии - 30 тысяч, и еще 30 мне Собянин доплачивает. Пенсия очень хорошая, грех жаловаться!".
Однако на сегодняшний день актеру не хватает этих средств для жизни. Объясняется это тем, что ему с супругой требуются услуги домработницы и обходятся они в немалые 40 000 рублей.
"Поэтому я в кои-то веки обратился за помощью к детям, чего никогда в жизни не делал – наоборот, это я до последнего времени детям и внукам помогал, всю жизнь алименты платил".
По словам народного артиста, для покрытия расходов дочь прислала ему 7 000 рублей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о размере пенсии Александра Домогарова.