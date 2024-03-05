Инсайдер высказался о грядущей помолвке Ченнинга Татума и Зои Кравиц

Ченнинг Татум и Зои Кравиц на седьмом небе от счастья и с нетерпением ждут помолвки. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight с ссылкой на источника, близкого к паре.

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По словам инсайдера, чье имя не называется, актеры очень любят друг друга. А помолвке, предположения о которой появились осенью прошлого года после выхода звезды нового "Бэтмена" в свет с обручальным кольцом на безымянном пальце, точно быть.

"Они так рады грядущей помолвке и тому, что сделают следующий шаг в отношениях".