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Инсайдер высказался о грядущей помолвке Ченнинга Татума и Зои Кравиц

Ченнинг Татум и Зои Кравиц на седьмом небе от счастья и с нетерпением ждут помолвки. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight с ссылкой на источника, близкого к паре.

Инсайдер высказался о грядущей помолвке Ченнинга Татума и Зои Кравиц
© legion-media.ru

По словам инсайдера, чье имя не называется, актеры очень любят друг друга. А помолвке, предположения о которой появились осенью прошлого года после выхода звезды нового "Бэтмена" в свет с обручальным кольцом на безымянном пальце, точно быть.

"Они так рады грядущей помолвке и тому, что сделают следующий шаг в отношениях".

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Слухи о романтических отношениях 35-летней Кравиц с 43-летним актером начали появляться в августе 2021 года. Тогда стартовало производство триллера под названием "Моргни дважды" – фильм режиссировала сама Зои, а главную роль в нем исполнил звезда "Шага вперед" и "Супер Майка".

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