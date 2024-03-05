Стала известна дата премьеры новой части «Плохих парней»
Мировая премьера четвертой части комедийного боевика "Плохие парни" с УилломСмитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях состоится 7 июня 2024 года. Об этом актеры сообщили в своих социальных сетях.
Смит и Лоуренс объявили о полном завершении работы над фильмом, опубликовав совместную фотографию с его съемок. Они также указали, что "Новые парни 4" выйдут в мировой прокат уже этим летом, а именно – 7 июня.
Премьера самых первых "Плохих парней" состоялась в далеком 1995 году. Через восемь лет вышла вторая часть, а после этого актеры вновь воссоединились на съемочной площадке в 2020 году.
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