Стала известна дата премьеры новой части «Плохих парней»

Мировая премьера четвертой части комедийного боевика "Плохие парни" с УилломСмитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях состоится 7 июня 2024 года. Об этом актеры сообщили в своих социальных сетях.

Смит и Лоуренс объявили о полном завершении работы над фильмом, опубликовав совместную фотографию с его съемок. Они также указали, что "Новые парни 4" выйдут в мировой прокат уже этим летом, а именно – 7 июня.