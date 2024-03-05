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Звезда «Скрытых фигур» Тараджи Хенсон призвала актеров говорить правду

Тараджи П. Хенсон призвала актеров говорить правду и продемонстрировала одноименную татуировку на своей руке, выступая на American Black Film Festival (Американском фестивале черного кино) в воскресенье вечером с речью. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Звезда «Скрытых фигур» призвала актеров говорить правду
© globallookpress.com
«В конце концов, все, что у нас есть, – наша правда. И если вы живы, Бог наградил вас еще одним днем жизни, то настало ваше время сказать правду. Делая это, вы освобождаете не только себя, но и кого-то еще. Но если вы будете и дальше молчать, ничего не изменится».

Хенсон стала лауреатом премии ABFF за выдающиеся достижения в области искусств, которую ей вручил давний друг и партнер по фильму «Малыш» Тайриз Гибсон («Форсаж»).

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В рамках промо-тура мюзикла «Цвет лиловый» в конце прошлого года Хенсон рассказала о неравенстве в оплате труда чернокожих актрис.

Она призналась, что ей самой бывает страшно выступать со смелыми заявлениями, но без этого никак.

«Пожалуйста, говорите правду. Я знаю, все мы переживаем испытания и невзгоды, и иногда кажется, что все напрасно, но это не так».

Хенсон стала одним из пяти лауреатов на шестой ежегодной церемонии награждения ABFF. Мероприятие, проходившее в отеле SLS в Беверли-Хиллз, было организовано комиком Томми Дэвидсоном и исполнительными продюсерами Джеффом и Николь Фрайдей.

53-летняя Тараджи П. Хенсон снималась в культовой «Загадочной истории Бенджамина Баттона» с Брэдом Питтом в главной роли, в фильмах «Скрытые фигуры», «Чего хотят мужчины», «Раздражительность» и сериале «Империя». Хенсон является обладательницей «Золотого глобуса», была номинирована на «Оскар».

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Актеры
Чего хотят мужчины
Малыш
Форсаж
Оскар
Загадочная история Бенджамина Баттона
Империя
Скрытые фигуры
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