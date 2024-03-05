Ким Кардашьян получила главную роль в триллере
Amazon MGM Studios работает над производством триллера, главную роль в котором исполнит Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Ни детали сюжета фильма, ни его название пока не раскрываются. При этом известно, что за сценарий киноленты будет отвечать Натали Крински. В ее профессиональной копилке числятся такие культовые проекты, как "Анатомия страсти", "Сплетница", "Красные браслеты" и "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение".
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Продюсировать триллер будут сама Кардашьян, Крински и основательница продюсерской компании Made Up Stories Бруна Папандреа.
Фильм, возможно, покажут в том числе в кинотеатрах.
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