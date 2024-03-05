Ким Кардашьян получила главную роль в триллере

Amazon MGM Studios работает над производством триллера, главную роль в котором исполнит Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Ни детали сюжета фильма, ни его название пока не раскрываются. При этом известно, что за сценарий киноленты будет отвечать Натали Крински. В ее профессиональной копилке числятся такие культовые проекты, как "Анатомия страсти", "Сплетница", "Красные браслеты" и "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение".

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Продюсировать триллер будут сама Кардашьян, Крински и основательница продюсерской компании Made Up Stories Бруна Папандреа.

Фильм, возможно, покажут в том числе в кинотеатрах.

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