«‎Потрясли до глубины души». Кирстен Данст – о съемках в «‎Падении империи»

На следующей неделе состоится мировая премьера драматического боевика Алекса Гарленда под названием "Падение империи" с Кирстен Данст в главной роли. В интервью с изданием Marie Claire актриса рассказала, как ей дались съемки в картине.

© Кадр из фильма "Падение империи"

Кинолента повествует о падении Белого дома. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса с боевой техникой штурмует столицу, а журналисты пытаются добраться до нее, чтобы взять интервью у президента. Царит атмосфера хаоса и всепоглощающего страха, повсюду гремят взрывы.

Как можно догадаться, для съемки сцен с автомобильными погонями и боевыми действиями активно использовались различные спецэффекты. И если какие-то эпизоды не вызывали особых эмоций у Кирстен Данст, то другие ее "потрясли до глубины души".

"Помню, я слышала, как они репетировали взрыв. Мы были в трейлере, где нас причесывали и красили, и находились очень далеко от съемочной площадки. Весь трейлер трясся".

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Исполнительница главной роли призналась, что из-за участия в проекте у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство, которое беспокоило ее в "течение добрых двух недель".

"Я помню, как приходила домой, обедала и чувствовала себя очень опустошенной".

Виной тому полное погружение в съемочный процесс и проживание стрессовых моментов, рассуждает звезда "Человека-паука" и "Меланхолии".

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