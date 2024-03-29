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Звезда «Мамаши» Эллисон Дженни присоединится к касту фильма «Простая просьба 2» с Кендрик и Лайвли

Звезда популярного американского ситкома "Мамаша" Эллисон Дженни присоединится к актерскому составу продолжения триллера "Простая просьба". Об этом сообщает издание Variety.

Звезда «Мамаши» присоединится к касту «Простой просьбы 2» с Кендрик и Лайвли
© Кадр из сериала "Мамаша"

Фильм Пола Фига с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях вышел в прокат в 2019 году. На днях стало известно о производстве его сиквела.

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В новой части героини отправятся на остров Капри, чтобы отпраздновать экстравагантную свадьбу Эмили с богатым итальянским бизнесменом. На важном мероприятии будут не только гламурные гости, пиршество и веселье, но и убийства, предательства и много чего другого.

Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Башир Салахуддин, Джошуа Сатине, Иэн Хо, Келли МакКормак и Апарна Нанчерла вернутся к своим ролям в фильме. Его съемки планируется начать весной этого года.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Райан Гослинг стал соучредителем продюсерской компании.

Актеры
Мамаша
Эндрю Рэннеллс
Эллисон Дженни
Анна Кендрик
Кристен Стюарт
Райан Гослинг
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