Джон Брэдли рассказал, почему до сих пор не посмотрел «Дом Дракона»
Звезда культового сериала "Игра престолов" Джон Брэдли, оказывается, еще не смотрел "Дом Дракона". Об этом сообщает издание Screen Rant.
Актера нельзя назвать фанатом саги о Таргариенах. Более того, он не спешит исправлять ситуацию, и вот почему.
"Кажется, что "Игра престолов" завершилась слишком недавно, чтобы я мог смотреть "Дом Дракона". Но я видел отрывки из этого сериала".
Брэдли также высказался о концепции новой
фэнтезийной киноленты.
"Дом Дракона" кажется более сосредоточенным на одной конкретной области повествования.
Райан Гослинг стал соучредителем продюсерской компании
Исполнитель роли Сэма с любовью вспоминает проект, который принес ему мировую славу. Актер отметил, что в "Игре престолов" были показаны абсолютно разные персонажи: и сильные личности, и надломленные, и уязвимые. В целом в нем было "больше возможностей".
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что звезда "Мамаши" присоединится к касту "Простой просьбы 2" с Кендрик и Лайвли в главных ролях.