Джон Брэдли рассказал, почему до сих пор не посмотрел «Дом Дракона»

Звезда культового сериала "Игра престолов" Джон Брэдли, оказывается, еще не смотрел "Дом Дракона". Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из сериала "Игра престолов"

Актера нельзя назвать фанатом саги о Таргариенах. Более того, он не спешит исправлять ситуацию, и вот почему.

"Кажется, что "Игра престолов" завершилась слишком недавно, чтобы я мог смотреть "Дом Дракона". Но я видел отрывки из этого сериала".

Брэдли также высказался о концепции новой

фэнтезийной киноленты.

"Дом Дракона" кажется более сосредоточенным на одной конкретной области повествования.

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Исполнитель роли Сэма с любовью вспоминает проект, который принес ему мировую славу. Актер отметил, что в "Игре престолов" были показаны абсолютно разные персонажи: и сильные личности, и надломленные, и уязвимые. В целом в нем было "больше возможностей".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что звезда "Мамаши" присоединится к касту "Простой просьбы 2" с Кендрик и Лайвли в главных ролях.