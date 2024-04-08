Брэдли Купер чуть не отказался от съемок в драме «‎Место под соснами» в последний момент

Брэдли Купер хотел отказаться от участия в криминальной драме "Место под соснами" с Райаном Гослингом и Евой Мендес незадолго до начала съемок. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из фильма

Когда производство фильма было запущено, но его съемки еще не стартовали, режиссер Дерек Сианфранс пригласил Дариуса Мардера доработать сценарий. Куперу не понравились изменения, которые затронули его персонажа (он должен был играть полицейского, охотившегося на героя Района Гослинга), и поставили под сомнение его участие в киноленте.

"Я помню, как дал Брэдли Куперу копию нового сценария "Места под соснами" и получил от него голосовое сообщение: "Братан, я просто хочу сообщить тебе, что я прочитал новый черновик и выхожу из игры".

Актеры, чьи странные привычки могли мешать съемкам в кино

Разочарование Купера возникло потому, что это был "не тот фильм, на съемку которого мы подписывались". Но благодаря длительной беседе с Дереком, которая состоялась на следующий день, актер передумал.

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