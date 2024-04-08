Опубликован трейлер аниме «Городской охотник» от Netflix

В сети появился трейлер новой полнометражной адаптации культовой манги под названием "Городской охотник", мировая премьера которой состоится 25 апреля.

© Кадр из трейлра

По сюжету герои получают сообщение с просьбой найти пропавшую сестру отправителя, после чего начинают ее поиски. Тем временем в Синдзюку происходят загадочные жестокие преступления.

Актеры, чьи странные привычки могли мешать съемкам в кино

Главную роль в фильме исполнил Рёхэй Судзуки ("Дневник Умимати", "Повар императора", "Дворецкий Мей-чан", "Для тебя во всем цвету", "Хулиган и пай-девочка"). Компанию на экране ему составят Мисато Морита Масанобу Андо, Фумино Кимура, Асука Ханамура и Исао Хасидзумэ.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что "Домовенок Кузя" получит продолжение.