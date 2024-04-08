«Огромный сюрприз». Том Фелтон удивлен непреходящей популярностью фильмов о Гарри Поттере

Фильмы о Гарри Поттере по сей день пользуются большой популярностью среди зрителей разных возрастов. Том Фелтон, который имеет прямое к отношение к культовой саге, приятно удивлен ее непреходящей популярностью, сообщает издание Screen Rant.

© globallookpress.com

Актеру понятно, почему до сих пор существует такое большое сообщество фанатов, но он никогда не думал, что наследие Поттера будет на слуху так долго.

"Мне кажется, мы все считали, что, когда будет снят последний фильм, все постепенно пойдет на убыль. Но сейчас фэндом кажется даже больше, чем когда-либо. Огромным сюрпризом является и то, что популярность проекта продолжает расти".

Трейлер сериала "Идущие на смерть" с Энтони Хопкинсом

В то же время Фелтон признался, что сам является большим поклонником Гарри Поттера и кинолент о его приключениях. Поэтому он понимает, почему их просмотр приносит людям удовольствие спустя годы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Брэдли Купер чуть не отказался от съемок в драме «‎Место под соснами» в последний момент.