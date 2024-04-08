Трейлер сериала «‎Идущие на смерть» с Энтони Хопкинсом

В сети появился тизер-трейлер многосерийной исторической драмы под названием "Идущие на смерть".

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Действие сериала разворачивается в Древнем Риме. Перед зрителями предстанет сложный и коррумпированный мир гладиаторских боев, в котором сталкиваются спорт и личные интересы.

В главных ролях Энтони Хопкинс, Иван Реон, Сара Мартинс, Том Хьюз, Джоджо Макари и Мо Хашим. Режиссером киноленты выступил Эммерих Роланд, работавший над "Днем независимости", "Звездными вратами", "Годзиллой и "Послезавтра".

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Премьера "Идущих на смерть" запланирована на 18 июля.

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