Зоя Бербер высказалась о продолжении «Реальных пацанов»

Первые эпизоды культового российского сериала "Реальные пацаны" вышли в далеком 2010 году, но преданные фанаты до сих пор помнят о проекте и надеются на его очередное продолжение. На днях актриса Зоя Бербер высказалась о такой возможности. Ее слова приводят "Аргументы и Факты".

© Кадр из сериала

"Знаю, что ведутся разговоры. Но мало кто из артистов согласится. А если они снова соберутся, решатся на это, то я буду только рада".

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Вместе с тем Зоя призналась, что ей нужен перерыв от сериала и своей роли в нем.

"Я хочу побыть с семьей, поискать себя в других проектах".

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