Билл Мюррей присоединился к касту «Отбросов» режиссера Дито Монтьеля

Популярный американский актер и комик появится в фильме "Отбросы" режиссера Дито Монтьеля. Об этом сообщает издание Variety.

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Речь идет о криминальном триллере, в центре сюжета которого окажется бывший преступник. Дата премьеры на данный момент не известна.

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В "Отбросах" перед зрителями также предстанут Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"), Дастин Хоффман ("Человек дождя"), Брайан Кокс ("Троя"), Габриэль Юнион ("Творение Господне"), Пит Дэвидсон ("Компромат"), Эд Харрис ("Игры разума"), Льюис Пуллман ("Время между нами").

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