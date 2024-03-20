Почему в России прокат кино-новинок стартует только по четвергам

Странный график выхода кинопроизведений является результатом давних традиций и практик, а также ряда других факторов. Подробнее о них расскажет "Рамблер".

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Одной из главных причин, почему прокат новых фильмов в России стартует в четверг, является традиция. Эта практика укоренилась в советские времена и сохраняется до сих пор. В советские годы четверг был выходным днем, и это создавало отличную возможность для людей провести вечер в кинотеатрах. После распада СССР традиция не изменилась, и прокат новых фильмов продолжился по четвергам.

Кроме того, выбор четверга для старта кинопремьер имеет свои экономические преимущества. Первые дни проката являются самыми прибыльными для кинотеатров, поэтому выпуск фильмов в середине недели позволяет максимизировать прибыль в течение выходных, когда большинство людей имеют свободное время и готовы посещать кинотеатры.

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Еще одним фактором, влияющим на выбор четверга для старта кинопремьер, является конкуренция. В России большое количество кинопроизводителей, и новые фильмы выходят каждую неделю. Запуск фильма в середине недели позволяет избежать прямой конкуренции с другими кинокартинами, которые могли бы выйти в конце недели.

Кроме того, выбор четверга для премьер также имеет связь с мировыми кинопремьерами. Многие голливудские студии выбирают четверг как день мировой премьеры своих фильмов, и российские дистрибьюторы следуют за этим примером, чтобы координировать премьеры с мировыми релизами и создать максимальный резонанс вокруг кинопроекта.

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