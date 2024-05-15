Джерард Батлер может сняться в новом фильме режиссера «Падения Лондона»

Джерард Батлер может исполнить главную роль в новом фильме режиссера «Падения Лондона» и «Охоты на воров»
Джерард Батлер ведет переговоры о роли в предстоящем фильме
Кристиана Гьюдгэста под названием "Эмпайр Стейт". Об этом сообщает Just Jared.
Актеру и продюсеру уже приходилось сотрудничать, причем не один раз. В 2015 году они познакомились на съемочной площадке фильма "Падение Лондона", а затем вместе работали над первой и второй частью "Охоты на воров".
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Новый боевик Гьюдгэста расскажет о нападении бывшего военного на один из самых известных небоскребов Нью-Йорка. Главному герою, пожарному Дэни, в которого может перевоплотиться Батлер, предстоит принять участие в обезвреживании преступника и освобождении заложников.
В настоящий момент актер занят производством второй части "Гренландии", премьера которой состоялась в 2020 году.
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