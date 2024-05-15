Джерард Батлер может сняться в новом фильме режиссера «Падения Лондона»

Джерард Батлер ведет переговоры о роли в предстоящем фильме

© Кадр из фильма "Охота на воров"

Кристиана Гьюдгэста под названием "Эмпайр Стейт". Об этом сообщает Just Jared.

Актеру и продюсеру уже приходилось сотрудничать, причем не один раз. В 2015 году они познакомились на съемочной площадке фильма "Падение Лондона", а затем вместе работали над первой и второй частью "Охоты на воров".

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Новый боевик Гьюдгэста расскажет о нападении бывшего военного на один из самых известных небоскребов Нью-Йорка. Главному герою, пожарному Дэни, в которого может перевоплотиться Батлер, предстоит принять участие в обезвреживании преступника и освобождении заложников.

В настоящий момент актер занят производством второй части "Гренландии", премьера которой состоялась в 2020 году.

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