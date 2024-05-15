Появились подробности о фильме «Мортал Комбат 2»

Warner Bros. назначил дату выхода в прокат фильма "Мортал Комбат 2". Премьера состоится 24 октября 2025 года, сообщает издание Variety.

© Кадр из фильма "Мортал Комбат"

За сценарий отвечает Джереми Слейтер ("Академия «Амбрелла»", "Изгоняющий дьявола", "Лунный рыцарь").

Ждать ли пятый сезон "Пацанов"

В съемках второй части "Мортала Комбата" примут участие Карл Урбан ("Звездный путь", "Превосходство Борна", "Стартрек: Возмездие"), Аделина Рудольф ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Льюис Тан ("Жертва", "Дэдпул 2"), Джессика МакНэми ("Клятва", "Пианино") и другие актеры.

Мировая премьера первой части состоялась 7 апреля 2021 года. В прокате кинолента заработала более 84 миллионов долларов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что новый фильм с Энн Хэтэуэй стал хитом потокового вещания.