Забытый триллер с Николасом Кейджем вновь набирает популярность

Вышедший в 2011 году триллер "Мерзлая земля" с Николасом Кейджем в главной роли вошел в десятку самых просматриваемых кинолент на платформе Netflix на этой неделе. Об этом сообщает Screen Rant.

© Кадр из фильма "Мерзлая земля"

За семь дней забытый, казалось бы, фильм просмотрели более 3,4 миллиона человек. В топ лучших также вошли "Клетка", "Мать невесты", "Без глазури", "Варвар" др.

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Примечательно, что фильм "Мерзлая земля" нельзя назвать одним из лучших в фильмографии актера. Кинолента получила рейтинг одобрения Rotten Tomatoes 61% на основании 57 отзывов. Зрителям он понравился меньше, чем критикам: рейтинг одобрения первыми составил всего 50%.

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