Пирс Броснан сыграет главную роль в триллере, который режиссирует его сын

Культовый ирландский актер Пирс Броснан снимется в фильме "Wolfland", режиссером которого выступает его сын Шон. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из фильма "Чарли-пуля"

Продюсерами будущей киноленты выступают Маркус Уоррен и Кристиан Мур (The Consortium). За декорации и спецэффекты отвечает Imaginarium Studios, основанная Энди Серкисом ("Планета обезьян", "Властелин колец").

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Съемки планируется начать в этом году. Пройдут они в Великобритании.

Когда состоится мировая премьера "Wolfland" и кто из актеров, помимо Броснана, примет участие в проекте, на данный момент не известно.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Джерард Батлер может исполнить главную роль в новом фильме режиссера "Падения Лондона" и "Охоты на воров".