«Я так благодарна, что вам не надоело мое лицо». Мерил Стрип получила «Золотую пальмовую ветвь»

Культовая американская актриса Мерил Стрип получила почетную "Золотую пальмовую ветвь" на церемонии открытия Каннского фестиваля, сообщает Grazia.

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74-летняя Стрип прогуливалась по красной дорожке в белом шелковом платье от Dior и с удовольствием позировала перед камерами.

Получая награду, актриса поделилась мыслями о своей карьере и призналась, что она могла завершиться три с половиной десятка лет назад.

"Я уже была матерью троих детей, мне должно было исполниться 40, и я думала, что моя карьера окончена", – вспомнила Мерил Стрип себя в далеком 1989 году.

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Этого, к счастью, не произошло. С тех пор актриса приняла участие в огромном количестве проектов.

"[Я] так благодарна, что вам не надоело мое лицо и вы не сошли с поезда. Моя мать, которая обычно во всем права, сказала мне: «Мэрил, моя дорогая, вот увидишь. Все происходит так быстро. Так быстро». И так оно и есть".

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