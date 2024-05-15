Звезда сериала «Женаты… с детьми» морила себя голодом во время съемок

Кристина Эпплгейт призналась, что в начале своей карьеры боролась с расстройством пищевого поведения и "лишала себя еды", сообщает InStyle.

© Кадр из сериала «Женаты… с детьми»

В 15 лет актриса получила роль Келли Банди в сериале "Женаты… с детьми" (по нему позднее сняли "Счастливы вместе"). Но участие в проекте далось ей совсем не просто.

"У меня было расстройство пищевого поведения. Я съедал пять миндалей в день, а если вдруг съедала шесть, то плакала и не хотела выходить из дома. Это запомнилось мне на долгие годы".

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По словам Эпплгейт, коллеги по цеху замечали, что она почти ничего не ела, и не раз затевали разговоры на эту тему. С тех пор прошло много лет, актриса излечилась от РПП, но предательские мысли о лишнем весе все еще посещают ее.

"Демон в моей голове возвращается, и это пугает меня".

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