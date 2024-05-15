Кейт Аптон снялась для Sports Illustrated: фото

Модель и актриса Кейт Аптон вернулась на обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit в честь 60-летия издания и дала небольшое интервью.

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Вы можете знать Кейт по фильмам "Как украсть небоскреб", "Другая женщина" и "Стоянка". В последние годы актриса не снимается в кино: образ жизни кардинально переменился после рождения дочери Дженевьев в 2018 году.

"Я думаю, что появление дочери действительно сделало меня более заинтересованной в том, что и каким образом я транслирую".

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Аптон призналась, что стала более внимательна к себе: заботится о здоровье, как физическом, так и моральном, и меньше думает о том, кто и что скажет про нее.

Что касается планов на ближайшее будущее, то Кейт, судя по всему, планирует возвращаться на большие экраны.

"Сейчас я хочу одновременно быть лучшей мамой и иметь возможность много работать на съемочной площадке", – поделилась своими мыслями звезда.

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