«Раньше было круче». Бывший муж Риз Уизерспун опубликовал совместное фото из 90-х

Бывший супруг американской актрисы Риз Уизерспун Райан Филипп опубликовал в личном блоге совместное архивное фото с интригующей подписью.

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В понедельник актер поддался ностальгии и выложил фотоснимок, сделанный на премьере фильма "Блондинка в законе" в 2001 году, и подписал его следующим образом:

"Мы были горячими. Раньше было круче, чем сейчас".

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То ли актер имеет в виду саму эпоху, то ли отношения с бывшей возлюбленной.

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Кстати о культовой киноленте. Недавно стало известно, что Amazon совместно с Hello Sunshine работают над сериалом по мотивам комедии "Блондинка в законе". Актриса исполнит в нем главную роль.

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