Сериал "Игра в кальмара" стал невероятно популярным сразу после выхода и получил шесть премий "Эмми". Количество часов просмотра за первую неделю составило 63.1 миллиона, а в последующие недели популярность сериала только возрастала.

Режиссер "Игры в кальмара" заявил, что пишет сценарий второго сезона, начало съемок которого запланировано на 2023 год.

А пока фанаты с нетерпением ждут, блогер olya_lolyaa рассказала в TikTok о фильмах, которые похожи на сериал "Игра в кальмара".

"Что бы сделали" – в этом фильме званый обед превращается в пугающую игру, в которой участники сталкиваются со смертельными ловушками.

"Клаустрофобы" – шесть незнакомцев соглашаются принять участие в квесте от неизвестной организации. Очень скоро они понимают, что им грозят реальные смертельные опасности.

Подробнее об этих фильмах смотрите в видео.