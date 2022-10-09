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2 часа назад

Фильмы, похожие на сериал "Игра в кальмара": видео

Стелла Шмель

Сериал "Игра в кальмара" стал невероятно популярным сразу после выхода и получил шесть премий "Эмми". Количество часов просмотра за первую неделю составило 63.1 миллиона, а в последующие недели популярность сериала только возрастала.

Режиссер "Игры в кальмара" заявил, что пишет сценарий второго сезона, начало съемок которого запланировано на 2023 год.

А пока фанаты с нетерпением ждут, блогер olya_lolyaa рассказала в TikTok о фильмах, которые похожи на сериал "Игра в кальмара".

"Что бы сделали" – в этом фильме званый обед превращается в пугающую игру, в которой участники сталкиваются со смертельными ловушками.

"Клаустрофобы" – шесть незнакомцев соглашаются принять участие в квесте от неизвестной организации. Очень скоро они понимают, что им грозят реальные смертельные опасности.

Подробнее об этих фильмах смотрите в видео.

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А если вам хочется чего-то полегче, то эта подборка легких комедий как раз то, что нужно.

Фильмы,Видео,Клаустрофобы,
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