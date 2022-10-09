Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Выходит первый после скандала фильм с Уиллом Смитом

Катя Кобышева

Стриминговый сервис Apple TV+ на своем сайте объявил дату премьеры нового фильма, главную рол в котором сыграл знаменитый голливудский актер Уилл Смит. Картина «Освобождение» («Emancipation») Антуана Фукуа выходит 9 декабря 2022 года.

Выходит первый после скандала фильм с Уиллом Смитом
Фото: Кадр из фильма "Люди в черном"Кадр из фильма "Люди в черном"

А второго декабря фильм выйдет в прокат в американских кинотеатрах. Для Уилла Смита эта работа стала первой после скандала на церемонии вручения премии "Оскар". Напомним, что в тот злополучный вечер он ударил по лицу ведущего церемонии - комика Криса Року. Смиту не понравилась прозвучавшая со сцены шутка о его жене Джаде Смит.

Новый фильм, в котором снялся Уилл Смит, рассказывает историю раба, сбежавшего от своих владельцев в поисках лучшей жизни.

7 фильмов с Уиллом Смитом, которые спасут от осенней хандры

Попытку вернуться в соцсети Уилл Смит сделал в августе, когда разместил видео со смешной подписью. Поклонники встретили кумира с восторгом.

Ранее выяснилось, сколько стоили съемки сериала "Улицы разбитых фонарей".

Фильмы,Оскар,Антуан Фукуа,Уилл Смит,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители