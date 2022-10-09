Выходит первый после скандала фильм с Уиллом Смитом

Стриминговый сервис Apple TV+ на своем сайте объявил дату премьеры нового фильма, главную рол в котором сыграл знаменитый голливудский актер Уилл Смит. Картина «Освобождение» («Emancipation») Антуана Фукуа выходит 9 декабря 2022 года.
А второго декабря фильм выйдет в прокат в американских кинотеатрах. Для Уилла Смита эта работа стала первой после скандала на церемонии вручения премии "Оскар". Напомним, что в тот злополучный вечер он ударил по лицу ведущего церемонии - комика Криса Року. Смиту не понравилась прозвучавшая со сцены шутка о его жене Джаде Смит.
Новый фильм, в котором снялся Уилл Смит, рассказывает историю раба, сбежавшего от своих владельцев в поисках лучшей жизни.
Попытку вернуться в соцсети Уилл Смит сделал в августе, когда разместил видео со смешной подписью. Поклонники встретили кумира с восторгом.
Ранее выяснилось, сколько стоили съемки сериала "Улицы разбитых фонарей".