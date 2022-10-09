Выходит первый после скандала фильм с Уиллом Смитом

Фото: Кадр из фильма "Люди в черном" Кадр из фильма "Люди в черном"

А второго декабря фильм выйдет в прокат в американских кинотеатрах. Для Уилла Смита эта работа стала первой после скандала на церемонии вручения премии "Оскар". Напомним, что в тот злополучный вечер он ударил по лицу ведущего церемонии - комика Криса Року. Смиту не понравилась прозвучавшая со сцены шутка о его жене Джаде Смит.