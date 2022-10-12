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1 час назад

«Петр I. Последний царь и первый император» в кино с 3 ноября

Стелла Шмель

«Газпром-Медиа Холдинг» выпускает документально-художественный блокбастер «Петр I. Последний царь и первый император». Премьера фильма приурочена к празднованию 350-летнего юбилея Петра I. Производством фильма занималась компания 1-2-3 Production.

Создатели картины реконструировали события в России XVII и XVIII веков и постарались передать как исторические факты из жизни Петра I, так и его переживания. Режиссер картины Андрей Кравчук отмечает, что фильм является уникальным проектом, который не только дает зрителю историческую информацию, но и позволяет «эмоционально подключиться к Петру I».

В исторических сценах задействованы актеры театра и кино: Алексей Лукин, Даниил Муравьев, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова, Анастасия Мишина и многие другие.

Закадровый голос в фильме принадлежит Константину Хабенскому.

Смотрите в кино с 3 ноября.

Мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» в кино с 17 ноября

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