Раскрыто настоящее место съемок «Белого солнца пустыни»

Культовая кинолента «Белое солнце пустыни» вышла в свет в 1970 году. С тех пор поклонники гадали о месте проведения «песчаных» съемок. Портал «Киноафиша» наконец раскрыл секрет.

Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Выяснилось, что часть съемочного процесса проходил возле деревни Мистолово под Лугой. Там создавались сцены из сна главного героя Сухова. Затем съемочная группа отправилась в в Дагестан, продолжив работу в окрестностях Махачкалы на побережье Каспийского моря, где воспроизводились декорации среднеазиатского городка Педжента.

Основная часть павильонных съемок проходила в студиях «Ленфильм» и «Мосфильм». Также была задействована одна из самых больших в Центральной Азии пустынь Каракумы, расположенная в Туркменистане.

Ранее мы сообщали о том, что выяснилось основное место съемок второй части «Дюны».