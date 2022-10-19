Тома Фелтона штрафовали на съемках «Гарри Поттера»

Актер Том Фелтон , сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере , рассказал, что режиссер первых двух частей франшизы придумал собственную систему штрафов «за смех» во время съемок. Об этом сообщило издание The Independent.

По словам Фелтона, каждый из актеров, кто задерживал съемки из-за смеха или разговоров, получал красную карточку. По окончании съемочного дня «оштрафованный» должен был положить в специальное место 10 фунтов стерлингов. Собранные деньги от провинившихся актеров отправляли на благотворительность.