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2 часа назад

Тома Фелтона штрафовали за смех на съемках «Гарри Поттера»

Мира Маркина

Актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, рассказал, что режиссер первых двух частей франшизы придумал собственную систему штрафов «за смех» во время съемок. Об этом сообщило издание The Independent.

Тома Фелтона штрафовали на съемках «Гарри Поттера»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Тому Фелтону 35: чего вы точно не знали о Драко Малфое

По словам Фелтона, каждый из актеров, кто задерживал съемки из-за смеха или разговоров, получал красную карточку. По окончании съемочного дня «оштрафованный» должен был положить в специальное место 10 фунтов стерлингов. Собранные деньги от провинившихся актеров отправляли на благотворительность.

Ранее звезда "Гарри Поттера" устроил скандал из-за места в самолете.

Фильмы,Том Фелтон,Гарри Поттер,
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