Кевин Спейси – один из самых знаменитых актеров современности. Его способность перевоплощаться в совершенно разных персонажей из фильма к фильму, восхищает зрителей и кинокритиков.

Кевин Спейси начинал свою карьеру в театре, но вскоре стал одним из наиболее известных киноактеров. В фильмографии Спейси около сотни ролей в кино и сериалах. Подборка лучших проектов, в которых принял участие актер – в видеоролике.

"Семь"

За роль маньяка Джона Доу в фильме Дэвида Финчера Кевин Спейси получил первый одобрительные отзывы кинокритиков.

"Подозрительные лица"

Роль Роджера Кинта в картине Брайана Сингера принесла актеру первую статуэтку «Оскар». Спейси победил в номинации «Лучшая мужская роль».

"Красота по-американски"

Драма Сэма Мендеса укрепила позиции Кевина Спейси в кинематографической среде. Из пяти «Оскаров», которые получил фильм, один достался именно ему: артист вновь одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль». Также за воплощение на экране образа Лестера Бернэма, переживающего кризис среднего возраста, Спейси был удостоен премии BAFTA за лучшую мужскую роль.

"Секреты Лос-Анджелеса"

В фильме Кертиса Хенсона о жизни Лос-Анджелеса 50-х годов прошлого века Спейси исполнил роль Джека Винсеннеса, подделавшего документы знаменитого полицейского. Компанию актеру составили такие знаменитые актеры как Рассел Кроу и Гай Пирс.

"Планета Ка-Пэкс"

В психологической драме Иэна Софтли о докторе и пациенте, утверждающем, что он пришелец с другой планеты, Кевина Спейси зрители увидели в роли Роберта Портера (Прота). Но изначально предполагалось, что актер станет именно доктором, пациента которого сыграет Уилл Смит. Но Смит в итоге от роли отказался, а Спейси забрал ее себе и прекрасно с ней справился.

"Жизнь Дэвида Гейла"

Героя Кевина Спейси, профессора Дэвида Гейла, признают виновным в убийстве женщины. Когда до смертной казни, к которой его приговорили, остается несколько дней, он соглашается дать интервью журналистке Бетси Блум в надежде, что она сумеет доказать его невиновность.

"Карточный домик"

О роли Кевина Спейси в знаменитом сериале знают, наверно, даже те, кто шоу не смотрел. В 2013 году актер появился на экране в проекте в роли Фрэнсиса Андервуда, представителя Демократической партии. Сериал имел огромный успех, в том числе и благодаря актеру. Но после скандала в 2017 году Кевина Спейси из сериала уволили.