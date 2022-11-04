Хоррор «Ужасающий-2» выдвинули на «Оскар» ради шутки

Создатели фильма ужасов без рейтинга выдвинули картину на соискание престижной кинематографической премии, сообщается на сайте Bloody Disgusting.

Фото: Кадр из фильма «Ужасающий-2» Кадр из фильма «Ужасающий-2»

Руководство компании сочло этот шаг весьма остроумным. В сообщении говорится о том, что никто не рассчитывает на то, что фильм будет включен в шот-лист, но хотят подшутить над организаторами премии.

На сайте компании Bloody Disgusting отмечено, что их забавляет сама мысль о том, что «члены Академии вынуждены будут терпеть экстремальный фильм ужасов без рейтинга, который в ином случае посчитали бы ниже своего достоинства".

Напомним, что фильм «Ужасающий-2» рассказывает историю клоуна по имени Арт, который охотится за людьми в ночь Хэллоуина.

Картина вышла в прокат 6 октября 2022 года и за время после премьеры уже собрала 8 миллионов долларов при бюджете всего в 250 тысяч долларов.