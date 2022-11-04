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43 минуты назад

Актеры, которые слишком сильно вжились в роль: видео

Диана Товсепова

Актеры, чтобы прочувствовать своего персонажа и передать зрителю все чувства и переживания героя, прибегают к разным, порой радикальным способам.

Блогер с ником Olya_lolya рассказала в TikTok об актерах, которые слишком сильно вжились в роль ради того, чтобы перевоплотиться в киногероев. Так актер Хит Леджер ради своего героя в фильме “Джокер” провел целый месяц в одиночестве в отельном номере. Актер ограничил приемы пищи, спал по несколько часов в день, вел видеодневник и читал комиксы про своего героя. Но, несмотря на все странности, это еще не самый радикальный подход к перевоплощению.

Как раскрепощенность помогла Варлей получить роль

Подробнее об актерах, которые слишком сильно вжились в роль ради своих героев, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали об актерах, которым не хотели давать роль из-за внешности.

Фильмы,Видео,Хит Леджер,
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