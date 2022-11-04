Актеры, которые слишком сильно вжились в роль: видео

Актеры, чтобы прочувствовать своего персонажа и передать зрителю все чувства и переживания героя, прибегают к разным, порой радикальным способам.
Блогер с ником Olya_lolya рассказала в TikTok об актерах, которые слишком сильно вжились в роль ради того, чтобы перевоплотиться в киногероев. Так актер Хит Леджер ради своего героя в фильме “Джокер” провел целый месяц в одиночестве в отельном номере. Актер ограничил приемы пищи, спал по несколько часов в день, вел видеодневник и читал комиксы про своего героя. Но, несмотря на все странности, это еще не самый радикальный подход к перевоплощению.
Подробнее об актерах, которые слишком сильно вжились в роль ради своих героев, смотрите в видео.
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