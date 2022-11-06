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33 минуты назад

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что будет делать в случае провала «Аватара-2»

Катерина Саломе

Режиссер фильма «Аватар-2: Путь воды» Джеймс Кэмерон поделился своими мыслями в случае провала киноленты в глазах инвесторов. Его слова приводит Slash Film.

Кэмерон признался, что будет делать в случае провала «Аватара-2»
Фото: Кадр из фильма "Аватар"Кадр из фильма "Аватар"

Кэмерон рассчитывает на то, что фильм напомнит зрителям о мире, который был до пандемии коронавируса. Люди смогут вновь вспомнить, что такое кинотеатры, надеется он.

Джеймс Кэмерон потратил на сценарий “Аватара 2” год

«Этот фильм определенно попытается сделать это. Вопрос только в том, скольким людям сейчас не все равно?» – высказался режиссер.

«Аватар» стал самым кассовым проектом в истории. Вторая часть киноленты выйдет в прокат в декабре 2022 года.

Ранее мы писали о том, что Дизель получит $10 млн за секретную роль в «Аватаре 2».

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