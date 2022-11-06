Кэмерон признался, что будет делать в случае провала «Аватара-2»

Режиссер фильма «Аватар-2: Путь воды» Джеймс Кэмерон поделился своими мыслями в случае провала киноленты в глазах инвесторов. Его слова приводит Slash Film.

Фото: Кадр из фильма "Аватар" Кадр из фильма "Аватар"

Кэмерон рассчитывает на то, что фильм напомнит зрителям о мире, который был до пандемии коронавируса. Люди смогут вновь вспомнить, что такое кинотеатры, надеется он.

«Этот фильм определенно попытается сделать это. Вопрос только в том, скольким людям сейчас не все равно?» – высказался режиссер.

«Аватар» стал самым кассовым проектом в истории. Вторая часть киноленты выйдет в прокат в декабре 2022 года.