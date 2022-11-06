Продюсер фильмов высказался об отмене выхода комикса «Бэтгерл»

Известный американский режиссер и продюсер Джо Руссо прокомментировал отмену кинокомикса DC "Бэтгерл". Его слова приводит зарубежное издание Variety. Руссо дал большое интервью вместе со своим братом и коллегой по цеху Энтони Руссо. Перевод его слов опубликовала "Газета.ру".
"На ум приходит мало что столь же громкое, столь же дорогое, что было убито таким вот образом. Это прискорбно, но мы живем в такое время, когда корпоративная социопатия поднимает голову, потому что люди напуганы", — заявил он.
Напомним, в конце лета представители Warner Bros. Discovery объявили, что практически полностью готовый кинокомикс "Бэтгерл" не выйдет ни в кинотеатрах, ни в стриминговых сервисах.
В качестве причины называют сокращение расходов.
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