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2 часа назад

Продюсер фильмов высказался об отмене выхода «Бэтгерл»

Стелла Шмель

Известный американский режиссер и продюсер Джо Руссо прокомментировал отмену кинокомикса DC "Бэтгерл". Его слова приводит зарубежное издание Variety. Руссо дал большое интервью вместе со своим братом и коллегой по цеху Энтони Руссо. Перевод его слов опубликовала "Газета.ру".

Продюсер фильмов высказался об отмене выхода комикса «Бэтгерл»
Фото: Marvel StudiosMarvel Studios

"На ум приходит мало что столь же громкое, столь же дорогое, что было убито таким вот образом. Это прискорбно, но мы живем в такое время, когда корпоративная социопатия поднимает голову, потому что люди напуганы", — заявил он.

Режиссера “Звездного пути” переманили в Marvel

Напомним, в конце лета представители Warner Bros. Discovery объявили, что практически полностью готовый кинокомикс "Бэтгерл" не выйдет ни в кинотеатрах, ни в стриминговых сервисах.

В качестве причины называют сокращение расходов.

Ранее мы писали, что Marvel переснимет сериал "Секретное вторжение" из-за России в сценарии.

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