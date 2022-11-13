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1 час назад

"Иван Денисович" удостоился премии в Палермо

Катя Кобышева

Фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятый по одной из самых известных повестей Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" был признан лучшим на фестивале "Золотой эфеб" в Палермо. Об этом сообщает ТАСС.

"Иван Денисович" удостоился премии в Палермо
Фото: Кадр из фильма "Иван Денисович"Кадр из фильма "Иван Денисович"

Картина Глеба Панфилова получила приз в номинации "Лучший фильм по мотивам литературного произведения". Филипп Янковский, который исполнил роль советского военнослужащего, сбежавшего из немецкого плена и обвиненного за это в шпионаже, также получил приз международных независимых кинокритиков. Партнерами Филипа Янковского по фильму стали известные российские актеры - Инна Чурикова и Леонид Ярмольник. В международном прокате лента называется 100 minutes ("100 минут").

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