"Иван Денисович" удостоился премии в Палермо

Фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятый по одной из самых известных повестей Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" был признан лучшим на фестивале "Золотой эфеб" в Палермо. Об этом сообщает ТАСС .

Картина Глеба Панфилова получила приз в номинации "Лучший фильм по мотивам литературного произведения". Филипп Янковский, который исполнил роль советского военнослужащего, сбежавшего из немецкого плена и обвиненного за это в шпионаже, также получил приз международных независимых кинокритиков. Партнерами Филипа Янковского по фильму стали известные российские актеры - Инна Чурикова и Леонид Ярмольник. В международном прокате лента называется 100 minutes ("100 минут").