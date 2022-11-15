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3 часа назад

Выйдет фильм про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника

Катерина Саломе

Накануне компания «Карго» представила свой номер проект во время питчинга «Фонда кино». В прокат может выйдет фильм «Стальное сердце», сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Выйдет фильм про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника
Фото: Кадр из мультфильма "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"Кадр из мультфильма "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"

Сюжет киноленты расскажет об очередной схватке Ильи Муромца и Соловья-разбойника, во время которой оба окажутся погребены во льдах. Спустя несколько веков их достанут и оживят, тогда герои вновь сойдутся в битве.

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Бюджет картины составил 380 миллионов рублей. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Ранее мы писали о том, каким был первый мультфильм XIX века.

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