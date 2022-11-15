Выйдет фильм про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника

Накануне компания «Карго» представила свой номер проект во время питчинга «Фонда кино». В прокат может выйдет фильм «Стальное сердце», сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Фото: Кадр из мультфильма "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" Кадр из мультфильма "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"

Сюжет киноленты расскажет об очередной схватке Ильи Муромца и Соловья-разбойника, во время которой оба окажутся погребены во льдах. Спустя несколько веков их достанут и оживят, тогда герои вновь сойдутся в битве.