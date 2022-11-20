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2 часа назад

Фильм "Межсезонье" получил гран-при на кинофестивале "Северный характер"

Катя Кобышева

На XIV международном кинофестивале "Северный характер", который проходил в Мурманске, главную награду получила лента режиссера Александра Ханта "Межсезонье".

Фильм "Межсезонье" получил гран-при на кинофестивале "Северный характер"
Фото: Кадр из фильма "Межсезонье"Кадр из фильма "Межсезонье"

Как рассказала ТАСС президент фестиваля Светлана Солдатова, этот фильм высоко оценили члены жюри.

"Международный кинофестиваль "Северный характер - 2022" завершился торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов. Обладателем гран-при стал российский фильм "Межсезонье" режиссера Александра Ханта. Это криминальная мелодрама по реальной истории о юношеском бунте", - сказала Солдатова.

Фильм "Подельники" победил в номинации "Полнометражный фильм", а лучшим сериалом стал "Полярный", который снимался в том числе в Мурманской области. В номинации "Документальный фильм до 90 минут" победа досталась картине "Когда тает снег", а в номинации "Документальный фильм до 60 минут" лучшим стал фильм "Антарктида. Станция Восток: в преддверии будущего".

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Фильмы,Александр Хант,Светлана Солдатова,
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