Фильм "Межсезонье" получил гран-при на кинофестивале "Северный характер"

На XIV международном кинофестивале "Северный характер", который проходил в Мурманске, главную награду получила лента режиссера Александра Ханта "Межсезонье".
Как рассказала ТАСС президент фестиваля Светлана Солдатова, этот фильм высоко оценили члены жюри.
"Международный кинофестиваль "Северный характер - 2022" завершился торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов. Обладателем гран-при стал российский фильм "Межсезонье" режиссера Александра Ханта. Это криминальная мелодрама по реальной истории о юношеском бунте", - сказала Солдатова.
Фильм "Подельники" победил в номинации "Полнометражный фильм", а лучшим сериалом стал "Полярный", который снимался в том числе в Мурманской области. В номинации "Документальный фильм до 90 минут" победа досталась картине "Когда тает снег", а в номинации "Документальный фильм до 60 минут" лучшим стал фильм "Антарктида. Станция Восток: в преддверии будущего".
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