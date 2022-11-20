Фильм "Межсезонье" получил гран-при на кинофестивале "Северный характер"

"Международный кинофестиваль "Северный характер - 2022" завершился торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов. Обладателем гран-при стал российский фильм "Межсезонье" режиссера Александра Ханта. Это криминальная мелодрама по реальной истории о юношеском бунте", - сказала Солдатова.

Фильм "Подельники" победил в номинации "Полнометражный фильм", а лучшим сериалом стал "Полярный", который снимался в том числе в Мурманской области. В номинации "Документальный фильм до 90 минут" победа досталась картине "Когда тает снег", а в номинации "Документальный фильм до 60 минут" лучшим стал фильм "Антарктида. Станция Восток: в преддверии будущего".