Блогер с ником Martylex рассказал в TikTok о том, какие визуальные эффекты использовались в фильме "Человек-паук: нет пути домой", вышедшем в прокат зимой 2021 года.

В фильме графика присутствовала даже в самых стандартных сценах: из-за того, что снимать на улицах Нью-Йорка дорого и сложно, команда возвела павильон, в котором актеры снимались на фоне синего экрана. Позднее здания были добавлены специалистами. Сложный рабочий график звезд стал еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться создателям фильма. Зачастую было сложно собрать всех для съемки массовых сцен, поэтому разные части снимали отдельно, после чего склеивали при монтаже.