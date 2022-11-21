Блогер с ником Martylex рассказал в TikTok о том, какие визуальные эффекты использовались в фильме "Человек-паук: нет пути домой", вышедшем в прокат зимой 2021 года.
В фильме графика присутствовала даже в самых стандартных сценах: из-за того, что снимать на улицах Нью-Йорка дорого и сложно, команда возвела павильон, в котором актеры снимались на фоне синего экрана. Позднее здания были добавлены специалистами. Сложный рабочий график звезд стал еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться создателям фильма. Зачастую было сложно собрать всех для съемки массовых сцен, поэтому разные части снимали отдельно, после чего склеивали при монтаже.
Подробнее о визуальных эффектах в фильме "Человек-паук: нет пути домой" смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, почему злодеи в фильмах пьют молоко.