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4 часа назад

"Сердце пармы" устанавливает рекорды в прокате

Стелла Шмель

Картина «Сердце пармы» от режиссера Антона Мегердичева продолжает удерживать лидирующие позиции даже спустя почти два месяца после выхода в прокат. Уже семь выходных подряд фильм входит в тройку самых посещаемых. На утро 21 ноября кассовые сборы ленты составили 829 млн рублей, а число зрителей составило 2,7 млн.

«Сердце пармы» – картина по одноименному роману Алексея Иванова о князе Михаиле и его запретной любви к ведьме-язычнице Тиче. Съемки фильма проходили в Пермском крае с июля 2019 по май 2020.

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