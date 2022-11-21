Картина «Сердце пармы» от режиссера Антона Мегердичева продолжает удерживать лидирующие позиции даже спустя почти два месяца после выхода в прокат. Уже семь выходных подряд фильм входит в тройку самых посещаемых. На утро 21 ноября кассовые сборы ленты составили 829 млн рублей, а число зрителей составило 2,7 млн.