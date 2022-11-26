Спецэффекты в современных фильмах стали гораздо более продвинутыми. Сегодня сложно представить себе боевик или триллер без использования компьютерной графики, ведь запросы зрителей растут.

Блогер Martylex рассказал о фильмах, которые изменили взгляд на спецэффекты и послужили стимулом для развития новых технологий в кинематографе. К примеру, первая правдоподобная симуляция океана была показана в фильме "Идеальный шторм" в 2000 году. Этот спецэффект позволил специалистам в дальнейшем использовать и улучшать технологию, добиваясь практически реалистичного изображения воды в более поздних фильмах.

Подробнее об остальных спецэффектах, повлиявших на то, как выглядит кино сегодня, смотрите в видео.