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59 минут назад

Фильмы, которые вывели спецэффекты на новый уровень: видео

Стелла Шмель

Спецэффекты в современных фильмах стали гораздо более продвинутыми. Сегодня сложно представить себе боевик или триллер без использования компьютерной графики, ведь запросы зрителей растут.

Блогер Martylex рассказал о фильмах, которые изменили взгляд на спецэффекты и послужили стимулом для развития новых технологий в кинематографе. К примеру, первая правдоподобная симуляция океана была показана в фильме "Идеальный шторм" в 2000 году. Этот спецэффект позволил специалистам в дальнейшем использовать и улучшать технологию, добиваясь практически реалистичного изображения воды в более поздних фильмах.

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Подробнее об остальных спецэффектах, повлиявших на то, как выглядит кино сегодня, смотрите в видео.

Ранее мы писали о самых прибыльных фильмах 2022 года, которые точно стоит посмотреть.

Фильмы,Видео,Идеальный шторм,
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