По мотивам мультфильма "Бэмби" снимут хоррор

По мотивам популярного детского мультфильма "Бэмби", вышедшего на экраны еще в 1942 году, и так полюбившегося всему миру, снимут фильм ужасов, об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на издание Dreadcentral.

Фото: Кадр из мультфильма "Бэмби" Кадр из мультфильма "Бэмби"

«Фильм будет мрачным пересказом классической истории 1928 года, которую мы все знаем и любим. Черпая вдохновение из дизайна, использованного в сериале Netflix «Ритуал», Бэмби станет злобной машиной для убийств», – обещают авторы.

Съемки этого неожиданного хоррора планируют начать в январе 2023 года. Над картиной будут работать студии ITN Studios и Jagged Edge Productions во главе с продюсером Рисом Фрейк-Уотерфилдом и режиссером Скоттом Джеффри.

Судя по составу, будущий ужастик, который планируют назвать «Бэмби: Расплата», будет таким же странным, как и другие работы продюсера. Например, «Винни-Пух: Кровь и мёд».