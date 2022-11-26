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25 минут назад

По мотивам мультфильма "Бэмби" снимут хоррор

Мира Маркина

По мотивам популярного детского мультфильма "Бэмби", вышедшего на экраны еще в 1942 году, и так полюбившегося всему миру, снимут фильм ужасов, об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на издание Dreadcentral.

По мотивам мультфильма "Бэмби" снимут хоррор
Фото: Кадр из мультфильма "Бэмби"Кадр из мультфильма "Бэмби"

«Фильм будет мрачным пересказом классической истории 1928 года, которую мы все знаем и любим. Черпая вдохновение из дизайна, использованного в сериале Netflix «Ритуал», Бэмби станет злобной машиной для убийств», – обещают авторы.

Съемки этого неожиданного хоррора планируют начать в январе 2023 года. Над картиной будут работать студии ITN Studios и Jagged Edge Productions во главе с продюсером Рисом Фрейк-Уотерфилдом и режиссером Скоттом Джеффри.

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Судя по составу, будущий ужастик, который планируют назвать «Бэмби: Расплата», будет таким же странным, как и другие работы продюсера. Например, «Винни-Пух: Кровь и мёд».

Дата выхода картины на экран пока не озвучивалась.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как хоррор «Ужасающий-2» выдвинули на «Оскар» ради шутки.

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