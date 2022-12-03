Как физик участвовал в создании фильма “Интерстеллар”: видео

Драма “Интерстеллар” режиссера Кристофера Нолана может считаться практически современным научным трудом.

Дело в том, что по сути фильм “Интерстеллар” придумал американский физик Кип Торн. Сценарий основан на его научных трудах в сфере астрофизики и квантовой теории измерений. Написав 80-страничный сценарий, Торн отправился предлагать свою идею киностудиям.

Историей заинтересовалась известная кинокомпания Paramount, а в роли режиссера хотел выступить сам Стивен Спилберг, но по определенным причинам союз не сложился. Позже киностудия предложила другого режиссера, которым оказался Кристофер Нолан. Кристофер наполнил сценарий своими идеями, но не отходил от принципа Кипа – все сюжетные ходы должны опираться на научную теорию.

Подробнее о том, как физик участвовал в создании фильма “Интерстеллар”, смотрите видео.