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55 минут назад

HFPA объявила номинантов "Золотого глобуса"

Мария Каткова

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала номинантов на "Золотой глобус". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Объявлены номинанты на "Золотой глобус"
Фото: Кадр из фильма "Банши Инишерина"Кадр из фильма "Банши Инишерина"

Церемония состоится 10 января 2023 года в США. Больше всего номинаций у картины "Банши Инишерина" — 8 штук, "Все везде и сразу" — 6 штук, "Вавилон" и "Фабельманы" — по 5 штук.

На звание "Лучшего режиссера" номинированы Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, Баз Лурман, Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван.

За награду "Лучший драматический фильм" будут бороться картины "Топ Ган: Мэверик", "Аватар: Путь воды", "Элвис", "Фабельманы" и "Тар".

Лучшие фильмы с оскароносной красавицей Дженнифер Коннелли

В номинацию "Лучший драматический сериал" попали "Корона", "Лучше звоните Солу", "Дом Дракона", "Озарк" и "Разделение".

Ранее сообщалось, что опубликован список претендентов на кинопремию «Оскар».

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