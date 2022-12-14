Объявлены номинанты на "Золотой глобус"

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала номинантов на "Золотой глобус". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Фото: Кадр из фильма "Банши Инишерина" Кадр из фильма "Банши Инишерина"

Церемония состоится 10 января 2023 года в США. Больше всего номинаций у картины "Банши Инишерина" — 8 штук, "Все везде и сразу" — 6 штук, "Вавилон" и "Фабельманы" — по 5 штук.

На звание "Лучшего режиссера" номинированы Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, Баз Лурман, Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван.

За награду "Лучший драматический фильм" будут бороться картины "Топ Ган: Мэверик", "Аватар: Путь воды", "Элвис", "Фабельманы" и "Тар".

В номинацию "Лучший драматический сериал" попали "Корона", "Лучше звоните Солу", "Дом Дракона", "Озарк" и "Разделение".