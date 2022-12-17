Названы худшие фильмы года

Издание Variety опубликовало рейтинг худших фильмов года по мнению своих авторов Питера Дебрюга и Оуэна Глейбермана.

В подборке худших фильмов 2022 года по версии Оуэна Глейбермана оказались «Миньоны: Грювитация», «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе в главной роли, «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби, «Три тысячи лет желаний» и «Воспламеняющий взглядом».