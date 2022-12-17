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2 часа назад

Названы худшие фильмы года

Мария Кимакович

Издание Variety опубликовало рейтинг худших фильмов года по мнению своих авторов Питера Дебрюга и Оуэна Глейбермана.

Названы худшие фильмы года
Фото: Кадр из фильма "Амстердам"Кадр из фильма "Амстердам"

В список Дебрюга попали «Большой баг» Жана-Пьера Жене, «Блондинка» Эндрю Доминика, фантастический триллер Джозефа Косински «Спайдерхед», «Пузырь» Джадда Апатоу и «Код 355» Саймона Кинберга и Пенелопой Крус и Джессикой Честейн в главных ролях.

В подборке худших фильмов 2022 года по версии Оуэна Глейбермана оказались «Миньоны: Грювитация», «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе в главной роли, «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби, «Три тысячи лет желаний» и «Воспламеняющий взглядом».

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Фильмы,Пузырь,Саймон Кинберг,Джадд Апатоу,Джессика Честейн,Кристиан Бэйл,Пенелопа Крус,Марго Робби,
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