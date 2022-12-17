Кэмерон поставил точку в споре о смерти Джека из "Титаника"

Режиссеру до сих пор часто задают вопрос, почему же Джек Доусон, которого исполнил Леонардо Ди Каприо в «Титанике» не мог спастись, забравшись на дверь, которая в итоге спасла Роуз. Или хотя бы надев спасательный жилет девушки. Кэмерон решил поставить точку в этом вопросе и нанял специального эксперта, чтобы объяснить это, сообщает Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

Режиссер не поленился провести целое исследование с помощью специалиста, чтобы доказать, что иного финала у фильма быть не могло, Джек просто не мог выжить.

Специалист по переохлаждению сделал плот, соответствующий параметрам двери из фильма. А затем при помощи двух каскадеров в весовой категории героев Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, на которых закрепили множество датчиков, проверили, смогли бы они выжить при помощи разных способов в ледяной воде.

Ответ был таков, что они оба никак не могли выжить. Только один мог выжить, — отметил Кэмерон.

Также режиссер отметил, что выпустит фильм на основе этого эксперимента, чтобы поклонники «Титаника», наконец, перестали задавать вопрос о возможном спасении Джека.