Кэмерон объяснил, почему спас только одного главного героя «Титаника»

Культовая кинолента «Титаник» Джеймса Кэмерона вышла в свет в 1997 году. Многие годы зрители задавались вопросом, могла ли история получить другой, более счастливый, конец. Кинорежиссер решил ответить на него спустя 25 лет, сообщает The Toronto Sun.
Кэмерон специально нанял судмедэксперта и подобрал двух каскадеров так, чтобы их физические данные совпадали с параметрами главных героев – Джека и Розы. Также для эксперимента был создан «плот».
Каскадеров поместили в ледяную воду, таким образом воссоздав происходящую на экране сцену. Для полноты исследования на них надели специальные датчики.
«Мы проверили, смогут ли они выжить в этих условиях, применяя различные методы спасения. И ответ был таков: они оба никак не могли выжить. Только один мог спастись», – резюмировал Кэмерон.
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