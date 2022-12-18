Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему он спас только одного главного героя «Титаника»

Катерина Саломе

Культовая кинолента «Титаник» Джеймса Кэмерона вышла в свет в 1997 году. Многие годы зрители задавались вопросом, могла ли история получить другой, более счастливый, конец. Кинорежиссер решил ответить на него спустя 25 лет, сообщает The Toronto Sun.

Кэмерон объяснил, почему спас только одного главного героя «Титаника»
Фото: Кадр из фильма "Титаник"Кадр из фильма "Титаник"

Кэмерон специально нанял судмедэксперта и подобрал двух каскадеров так, чтобы их физические данные совпадали с параметрами главных героев – Джека и Розы. Также для эксперимента был создан «плот».

Кино 90-х: как на самом деле снимали "Титаник"

Каскадеров поместили в ледяную воду, таким образом воссоздав происходящую на экране сцену. Для полноты исследования на них надели специальные датчики.

«Мы проверили, смогут ли они выжить в этих условиях, применяя различные методы спасения. И ответ был таков: они оба никак не могли выжить. Только один мог спастись», – резюмировал Кэмерон.

Ранее мы писали о том, что режиссер "Титаника" рассказал о травмах Кейт Уинслет после съемок.

Фильмы,Титаник,Кейт Уинслет,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители