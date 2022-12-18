Кэмерон объяснил, почему спас только одного главного героя «Титаника»

Культовая кинолента «Титаник» Джеймса Кэмерона вышла в свет в 1997 году. Многие годы зрители задавались вопросом, могла ли история получить другой, более счастливый, конец. Кинорежиссер решил ответить на него спустя 25 лет, сообщает The Toronto Sun.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

Кэмерон специально нанял судмедэксперта и подобрал двух каскадеров так, чтобы их физические данные совпадали с параметрами главных героев – Джека и Розы. Также для эксперимента был создан «плот».

Каскадеров поместили в ледяную воду, таким образом воссоздав происходящую на экране сцену. Для полноты исследования на них надели специальные датчики.

«Мы проверили, смогут ли они выжить в этих условиях, применяя различные методы спасения. И ответ был таков: они оба никак не могли выжить. Только один мог спастись», – резюмировал Кэмерон.

Ранее мы писали о том, что режиссер "Титаника" рассказал о травмах Кейт Уинслет после съемок.